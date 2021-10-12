شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويترز: المخابرات التركية ساعدت العراق في اعتقال نائب البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت وكالة ”رويترز“ للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن المخابرات التركية ساعدت العراق في اعتقال سامي جاسم مشرف المال في ”داعش“، ونائب زعيم التنظيم المتشدد السابق أبو بكر البغدادي.



ونقلت الوكالة عن 3 مصادر أمنية قولها إن ”القيادي بتنظيم داعش كان مختبئًا، شمال غرب سوريا“، في عملية تشير إلى تعاون أوثق ضد فلول التنظيم.

وقال مصدر أمني إقليمي كبير ومصدران أمنيان عراقيان إن ”جاسم كان في شمال غرب سوريا، وإن المخابرات التركية لعبت دورًا أساسًا في اعتقاله“.