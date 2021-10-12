شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الهندية تقتل 5 متشددين في كشمير وفرار مئات الهندوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قتلت قوات الأمن الهندية، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص اشتبهت بأنهم متشددون، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، بينما فر مئات الهندوس من المنطقة المتنازع عليها، والتي تسكنها أغلبية مسلمة، بعد موجة من العنف.



وقتل أشخاص يشتبه بأنهم متشددون 3 من الهندوس وسيخيا في كشمير، الأسبوع الماضي؛ ما دفع الشرطة إلى شن حملة على من تقول إنهم يهاجمون الأقليات الدينية.

ولقي 5 جنود هنود على الأقل ومتشددان حتفهما، الإثنين، في سلسلة من الاشتباكات بالرصاص في كشمير المجاورة لمنطقة جامو، التي تشكل مع كشمير ولاية محكومة مركزيا.