العدل الدولية تقضي بمنح الصومال الجزء الأكبر من منطقة بحرية تطالب بها كينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قضت محكمة العدل الدولية، يوم الثلاثاء، بمنح الصومال الهيمنة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي، يرجّح بأنها غنية بموارد النفط والغاز، بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية.



وأعلنت كبيرة القضاة جوان دونوغو، أن المحكمة ارتأت عدم وجود ”حدود بحرية متفق عليها“، ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها مئة ألف كيلومتر مربّع.

وكانت كينيا اتهمت في وقت سابق، المحكمة بالتحيز وأعلنت أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة التي تصدر قرارات مبرمة غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها.