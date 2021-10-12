شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "بلومبيرغ": أردوغان يسعى للحصول على صفقة أسلحة خلال لقائه بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للحصول على صفقات أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك خلال لقائه المرتقب مع نظيره الأمريكي جو بايدن.



وأضافت الشبكة الإخبارية الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الاثنين، أن أردوغان يريد استغلال قمة العشرين المقرر أن تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، نهاية أكتوبر الجاري، للحصول على موافقة بايدن على قيام تركيا بشراء أسلحة أمريكية، وفي مقدمتها الطائرات المقاتلة.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أن أنقرة أرسلت طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثين من سبتمبر الماضي؛ للحصول على 40 طائرة من طراز ”إف 16 بلوك 70″، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسلحة من ”لوكهيد مارتن كورب“، لتحديث أسطول الطائرات التركية المقاتلة، وفقاً لما أكده مسؤولان تركيان مطلعان على المباحثات.