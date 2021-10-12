الأمم المتحدة تطالب ليبيا بالتحقيق في إطلاق النار على مهاجرين فارين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن الليبية استخدمت القوة على نحو ”غير ضروري وغير متناسب“ لاحتجاز مهاجرين أفارقة، وأطلقت النار عليهم مما أودى بحياة بعضهم، مطالبة بإجراء تحقيقات فورية.



وينتظر مئات المهاجرين واللاجئين أمام مركز تابع للأمم المتحدة في طرابلس في الأيام الأخيرة، سعيا للمساعدة في الخروج من ليبيا، بعد حملة وصفتها جماعات إغاثة بالعنيفة شهدت اعتقال آلاف وإصابة البعض بالرصاص.

وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف، إن قوات الأمن الليبية استهدفت مهاجرين وساعين للجوء، بعضهم طلباتهم لم يُبت فيها، في عمليات اتسمت بالقسوة.