شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعلن اعتقال 10 أشخاص بتهمة "التجسس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت إيران، مساء الثلاثاء، اعتقال 10 أشخاص في محافظة بوشهر جنوب البلاد، بتهمة ”التجسس“، لصالح أجهزة مخابرات بعض دول المنطقة.



وقالت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، في بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إنه ”تمت إحالة المعتقلين وقضاياهم إلى القضاء لإصدار الأحكام“.

ولم يذكر البيان أسماء المعتقلين وتفاصيل إلقاء القبض عليهم، أو الدول التي تجسسوا لصالحها.