شكرا لقرائتكم خبر 4 قتلى للميليشيات الإيرانية في قصف على سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن 4 من الميليشيات التابعة لإيران لقوا حتفهم جراء استهداف جوي في البوكمال.

وأوضح المرصد أن الاستهداف جرى عبر طيران مسير مجهول، على نقاط ومواقع لتلك الميليشيات في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية بريف دير الزور الشرقي.

وأفاد المرصد بأن انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال، بالتزامن مع تحليق لطيران مسير في الأجواء، وسط معلومات عن استهداف جديد لمواقع الميليشيات في المنطقة.

وفي الإطار نفسه، تصاعدت التوترات في سوريا بعد تلويح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعملية عسكرية جديدة في سوريا، حيث أكد على أن تركيا عازمة على القضاء على التهديدات القادمة من سوريا، «سواء من خلال القوات الناشطة هناك أو بوسائلنا الخاصة».

وقال إن الاستفزازات من سوريا تفرض على تركيا اتخاذ خطوات في أقرب وقت ممكن.

وقال إردوغان «الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل».