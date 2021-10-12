تركيا توقف 7 متهمين بالانتماء لداعش

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وذكرت وكالة «الأناضول» أنه تم توقيف سبعة مشتبهين من أصل ثمانية علمت قوات الأمن بدخولهم الأراضي التركية بشكل غير قانوني من سورية والعراق.
وعلمت السلطات الأمنية من مصادر خاصة بها أن المشتبهين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش بسورية والعراق.
وصادرت القوات الأمنية التركية من أماكن إقامة المشتبهين معدات رقمية ومسدسا، فيما تواصل البحث عن المشتبه به الثامن.
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