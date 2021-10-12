شكرا لقرائتكم خبر تركيا توقف 7 متهمين بالانتماء لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت قوات الأمن التركية أمس سبعة يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، وذلك في ولاية أضنة جنوب البلاد.

وذكرت وكالة «الأناضول» أنه تم توقيف سبعة مشتبهين من أصل ثمانية علمت قوات الأمن بدخولهم الأراضي التركية بشكل غير قانوني من سورية والعراق.

وعلمت السلطات الأمنية من مصادر خاصة بها أن المشتبهين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش بسورية والعراق.

وصادرت القوات الأمنية التركية من أماكن إقامة المشتبهين معدات رقمية ومسدسا، فيما تواصل البحث عن المشتبه به الثامن.