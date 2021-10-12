إثيوبيا تستعد للملء الثالث.. مصدر بالخارجية السودانية: أديس أبابا بدأت تعلية سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن إثيوبيا بدأت في وضع حوائط خرسانية تمهيداً للملء الثالث لسد النهضة.

ونقل موقع "الشرق" الإخباري عن مصدر في وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، قوله إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع حوائط خرسانية، استعداداً للملء الثالث.

ويجرى ملء خزان السد خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.

وقال المصدر إن السودان في انتظار دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، لاستئناف التفاوض.

وأَضاف المصدر أن السودان سلّم وزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا عن اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح، رغم حضّ دولتي المصب مصر والسودان، إثيوبيا، على تأجيل هذه الخطوة حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

ولم تعلن إثيوبيا على وجه التحديد حجم المياه المُخزنة خلف السد، إلا أن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب سبق تخزينها في الملء الأول، ليصل إجمالي المستهدف إلى 18.4 مليار متر مكعب.

وأكد خبراء مياه أن أديس أبابا لم تنجح في الوصول إلى هدفها أثناء الملء الثاني، إذ تم تخزين 9.6 مليار متر مكعب فقط من المياه، وهو ما يقل عن المطلوب بنحو 4 مليارات متر مكعب.