شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات وإنجازات.. "بحر البقر" من أكبر مصرف إلى أضخم محطة مياه فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروعات عملاقة كبرى تحدث على أرض مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتي كان على رأسها افتتاح مشروع محطة بحر البقر المشروع القومي العملاق ، وهو محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم، لتحجز مكانها بموسوعة جينيس العالمية باعتبارها أكبر محطة معالجة لمياه الصرف عالميا بطاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو 5.6 مليون متر مكعب من المياه، من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، بتكلفة 16 مليار جنيه، وتم تنفيذها بأيدي 21 ألف مهندس وفني وعامل، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف “أوراسكوم- المقاولون العرب”، على مدار 26 شهرا.

وأشاد تقرير لمؤسسة ماعت بهذا المشروع الضخم، مؤكدا أنه يتم الاستفادة منه في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان. هذا إلى جانب إنشاء عدد من مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات.

وتسهم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

وتتكون المحطة المقامة على مساحة 155 فدانا من عدة أجزاء تمثل مراحل عبور المياه والمعالجة، فتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، ويتم معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب عدد 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.