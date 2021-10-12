شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه غرامة لكل مشروع يرتكب ضررا جسيما يتسبب فى خطر على الأمن وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لإلغاء قرار الترخيص المؤقت بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقا للبند 3 من المادة رقم 92.

ونصت المادة رقم 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية: