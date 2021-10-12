شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تؤكد الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى لإحياء البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستهدف الحكومة الاستمرار في تنفيذ برنامج المشروع القومي لاحياء البتلو، وتدعيمه بإتاحة مزيد من التمويل وتوسعة قاعدة المستفيدين خلال العام المالي الجاري 21/22، ونظرا لأهمية هذا المشروع في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة دخل المزارعين، حسبما اكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وتشير خطة التنمية إلي أن إجمالي تمويل المشروع بلغ نحو 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس ماشية ، استفاد منه نحو 20 ألفا من صغار المرتين، وبلغ عدد الحيوانات التي تم تسمينها خلال عامي 18/19 و 19/20 حو 88.5 ألف رأس.

ووفقا لخطة التنمية، بلغ عدد المستفيدين من القروض المقدمة البالغة 1.23 مليار جنيه نحو 7100 مزارع خلال الفترة ذاتها .

وفي هذا السياق ، تبرم وزارة الزراعة تعاقدات مع شركات متخصصة في إنتاج اللحوم وتربية المواشي، مثل التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم بنظام الإيجار لمزرعة طاقتها الإنتاجية 60 ألف رأس سنويا، على مساحة 40 فدانًا ، بتكلفة إنشاءات 30 مليون جنيه، وكذا التعاقد مع إحدى جمعيات المجتمع المدني لتطوير وتشغيل ( 6 ) مزارع تابعة للوزارة في محافطات دمياط والبحيرة والغربية وبني سويف – بطاقة 6000 رأس من عجول التسمين.