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2494 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا 

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الصحة الإيطالية، أنها سجلت 49 وفاة مرتبطة بفيروس اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 34 في اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 2494 من 1516.

وسجلت إيطاليا 131384 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم،فيما سجلت أيضا 4.7 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19، باستثناء من هم في الرعاية الفائقة، 2665 اليوم الثلاثاء انخفاضا من 2688 في اليوم السابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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