الدكتور أسامة إمام يستقبل الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان المصرية

شهد اليوم الأول بالعام الجامعي الجديد 2021/2022 بجمهورية مصر العربية في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان المصرية، إقبالًا شديدًا من الطلاب والانتظام في المحاضرات الدراسية.

ورحب الأستاذ الدكتور المصري/ أسامة إمام عميد الكلية، بالطلاب الجدد الملتحقين بالمستوى الأول بالكلية، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا سعيدًا مكللاً بالنجاح والتفوق بإذن الله.

ونبه، على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية تجنبًا لحدوث أي إصابات بفيروس كورونا، وشدد على الالتزام بالحصول على التطعيمات التي توفرها الجامعة لهم.

وشارك في استقبال الطلاب والترحيب بهم كل من: الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل السيد أبو طبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد السيد يعقوب منسق برنامج هندسة البرمجيات، والأستاذ عماد الدين سعيد أمين الكلية، حيث قامت الدكتورة منال بعمل شرح يوضح نظام الدراسة بالكلية وقدمت بعض الإرشادات الهامة لهم.

كما استعرض الدكتو المصري/ أحمد السيد، منسق برنامج هندسة البرمجيات نبذة عن البرنامج.

وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان المصرية، برامج متميزة من ضمنها برنامجي المعلوماتية الطبية وهندسة البرمجيات، وذلك تمشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تتبنى الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.