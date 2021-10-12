المفوضية توضح عبر السومرية بشأن المحطات غير المحتسبة في نتائج الاقتراع

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، في حديث لـ السومرية، إن "هذه المحطات تقسم إلى مجموعتين، أولها الصناديق التي تم عدها وفرزها وفق القرعة باختيار محطة واحدة من كل مركز، لمعرفة مدى تطابق العد اليدوي مع قراءة الجهاز الالكتروني، والتي كان عددها 8547 محطة، وبيانتها وأصواتها لم تدخل لحد الان ضمن النتائج الاولية؛ كون ذلك يستلزم مطابقة وتسوية جديدة حتى يتم اضافتها الى النتائج الاولية".أما المجموعة الثانية من المحطات التي لم يتم احتساب أصواتها، بحسب سلمان، فهي "تلك التي حصل أثناء نقلها بعض المعرقلات؛ أما بسبب توقف الإرسال أو أسباب أخرى"، مؤكداً أن "تلك الصناديق تم حفظها وتحريزها وتحصينها لمنع عمليات التزوير"، مشيراً إلى أن "هذه الصناديق بلغ عددها 3681، سيتم جلبها إلى مركز الجندي المجهول؛ لإعادة عدها وفرزها من جديد، ثم إعلان نتائجها".

وأوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، أن "مجموع الصناديق في المجموعتين بلغ 12228".

