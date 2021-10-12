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المنافذ تعلن ادخال 617000 جرعة لقاح مضاد لكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيل اجراءات دخول وجبة جديدة من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس .
وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تستمر هيأة المنافذ الحدودية بدعمها المستمر للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا".

واضافت انه "تم تسهيل إجراءات دخول لقاحات بشرية نوع (فايزر) عدد الطرود (143) وبلغ عدد الجرعات (617000) للوقاية من الوباء لصالح وزارة الصحة عبر منفذ مطار بغداد الدولي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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