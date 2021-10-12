انت الان تتابع خبر المنافذ تعلن ادخال 617000 جرعة لقاح مضاد لكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيل اجراءات دخول وجبة جديدة من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا.
وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تستمر هيأة المنافذ الحدودية بدعمها المستمر للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا".
واضافت انه "تم تسهيل إجراءات دخول لقاحات بشرية نوع (فايزر) عدد الطرود (143) وبلغ عدد الجرعات (617000) للوقاية من الوباء لصالح وزارة الصحة عبر منفذ مطار بغداد الدولي".