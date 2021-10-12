المنافذ تعلن ادخال 617000 جرعة لقاح مضاد لكورونا

واضافت انه "تم تسهيل إجراءات دخول لقاحات بشرية نوع (فايزر) عدد الطرود (143) وبلغ عدد الجرعات (617000) للوقاية من الوباء لصالح وزارة الصحة عبر منفذ مطار بغداد الدولي".

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تستمر هيأة المنافذ الحدودية بدعمها المستمر للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا".

محمد يوسف

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