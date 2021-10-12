انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تقبض على متهم بالارهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في البصرة.