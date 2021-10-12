'تلاعب وتزوير'.. مطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي في صلاح الدين

وقال الجبوري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "النتائج التي وصلت إلينا من المراكز الانتخابية في محافظة صلاح الدين تختلف كثيراً عن النتائج التي أعلنتها المفوضية، وهناك شهود عيان من مراقبي الكيانات السياسية شاهدوا بأعينهم عمليات تبديل أجهزة الـ (أس دي رام) من قبل بعض الموظفين، وبالتالي فإن النتائج كانت معدة مسبقاً قبل بدء عملية الاقتراع".وأوضح، أن "انتخابات صلاح الدين انتكاسة للديمقراطية في العراق، فالفاسدين وسراق المال العام قاموا بتسخير (مافيات الانتخابات) للتلاعب بالنتائج مقابل مبالغ مالية كبيرة، والمصيبة أن بعض المرشحين كانوا يتفاخرون بفوزهم قبل بدء الانتخابات، لأنهم ضمنوا الفوز من خلال استخدام السحت الحرام وشراء ذمم بعض ضعاف النفوس".

وشدد الجبوري على "ضرورة قيام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي في كافة المحطات الانتخابية بالمحافظة وإحالة المتلاعبين بالنتائج الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل" ، داعياً أهالي صلاح الدين الى "ضبط النفس وعدم القيام بأية ردود أفعال متسرعة"، مطالباً الكتل السياسية الوطنية بـ "عدم السكوت عن هذا التلاعب لأن السكوت خيانة كبرى للشعب العراقي".

