دولة الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة علي موقع التواصل تويتر: "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو".



وتابع: "جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد".

وأضاف: "أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".

وافتتحت الإمارات، في دبي، معرض "إكسبو 2020" الضخم، في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط، والذي يستمر حتى حتى 31 مارس/آذار 2022.

ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر.