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دولة الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة علي موقع التواصل تويتر: "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو".

 

وتابع: "جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد".

 

وأضاف: "أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".

 

وافتتحت الإمارات، في دبي، معرض "إكسبو 2020" الضخم، في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط، والذي يستمر حتى حتى 31 مارس/آذار 2022.

 

ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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