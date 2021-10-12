"غازبروم" الروسية تبدأ باستخدام مخزونات الغاز لكبح ارتفاع الأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال مسؤول روسي، اليوم الثلاثاء، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة ”غازبروم“ بدأت في استخدام مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب، لكبح ارتفاع الأسعار.



ورفض نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أي تلميح إلى أن موسكو تمنع الغاز عن السوق الأوروبية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما تعجز الإمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية الطلب القوي في الاقتصادات التي تتعافى من جائحة كوفيد-19.

وقال ريابكوف لبرنامج ”هارد توك“ على ”بي.بي.سي“: ”ندعم أمن الطاقة في أوروبا، نريد أن نتعاون حيث بدأت غازبروم في الواقع في ضخ احتياطياتها في خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق“.