بينيت: على مجلس الأمن محاسبة إيران على أنشطتها النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب برنامجها النووي، ملوحا بوجود "طرق أخرى" لمعالجة هذه القضية.



وجاءت تصريحات بينيت في مؤتمر نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست" بالقدس، حيث أشار إلى أن سلوك إيران هو مشكلة كل دولة ويخضع للمساءلة العالمية.

وجدد بينيت اتهان إيران بأنها "تنتهك بشكل صارخ التزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وقال: "أنا لا أتحدث حتى عن خطة العمل الشاملة المشتركة. أنا أتحدث فقط عن الالتزامات الأساسية للغاية. ولن ننتظر. وأتوقع أن تحاسبهم القوى العالمية، (يجب) إحضارهم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحاسبة إيران على ذلك".

وأضاف :"سيكون هذا هو الطريق السلمي.. وهناك طرق أخرى. هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. وسأواصل متابعة ذلك خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة".

تأتي تصريحات بينيت بالتزامن مع زيارة وزير خارجيته يائير لابيد إلى واشنطن في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يشرح موقف إسرائيل من إيران في اجتماعات مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وقادة الكونغرس من كلا الحزبين.

وفي وقت سابق اليوم انتقد رئيس إسرائيل ايتسحاق هرتسوغ "النقص في التنسيق" الدولي في التصدي لما وصفه بـ"عدوان إيران الإقليمي" وتطويرها برنامجها النووي.