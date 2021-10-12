لافروف يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها اليوم، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار الوضع في أفغانستان.



وذكرت الوزارة، أن اللقاء القصير تم بين الوزيرين في 12 أكتوبر في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان، على هامش مباحثات بين وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا.

وتم خلال اللقاء، بحث ومناقشة القضايا الآنية على جدول الأعمال الثنائي، فضلا عن المشاكل الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتم تركيز الاهتمام الخاص على التعاون في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "ريك" التي تضم روسيا والهند والصين.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الجانبان مجددا على استعدادهما المتبادل لتكثيف الاتصالات الروسية الهندية على جميع المستويات.