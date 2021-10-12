40 ألف حساب مصرفي جديد في بنك مصر كل شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، المملوكة لبنك مصر، إن 40 ألف حساب مصرفي جديد يفتح شهريًا في البنك مقابل 8 آلاف حساب قروض بمعدل زيادة من 7 إلى 8 أضعاف خلال عام.

وأوضح خلال كلمته في مائدة مستديرة لمركز إيدج للإبداع والإبتكار اليوم الثلاثاء، أن بعض البنوك تتخوف من تقديم التمويل للعملاء في بعض المناطق النائية بسبب التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد أو عدم افصاحهم الحقيقي عن هدفهم من القرض وهو شرط رئيسي للبنك للموافقة على التمويل.

وجاء ذلك خلال مائدة مستديرة لمركز إيدج للإبداع والإبتكار بحضور وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، إيناس قدري رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة ورضا العملاء ببنك أبو ظبي التجاري ADCB، وحازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، ومحمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للمدفوعات الإلكترونية.