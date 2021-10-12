وزيرة التضامن ورئيس غرفة الملابس يشهدان ختام الدورة التدريبية للفتيات بحي الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات، جولة تفقدية صباح اليوم بمنطقة الأسمرات، لمتابعة أعمال اليوم الأخير للدورة التدريبية التي نظمتها الغرفة، في أحد مراكز التدريب التابعة للوزارة في المنطقة.

وبحسب بيان غرفة الملابس الجاهزة اليوم، اطّلعت الوزيرة على المواد التدريبية التي يتم تقديمها للفتيات المشاركات، مشيدة بأهمية برامج تأهيل الفتيات والسيدات للعمل في المصانع.

وأكد عبد السلام على التعاون الإيجابي بين غرفة الملابس ووزارة التضامن الاجتماعي في توفير فرص عمل للسيدات والفتيات في قطاع الملابس الجاهزة.

وأشار عبد السلام إلى أن التدريب يأتي ضمن جهود الغرفة لتوفير العمالة المطلوبة للمصانع العاملة بالقطاع خاصة في منطقة القاهرة الكبرى، وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد الأولويات المهمة التي تتكاتف فيها جهات الدولة مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن صناعة الملابس الجاهزة أكثر القطاعات تشغيلا للنساء والفتيات، وهو ما يؤهلها للقيام بدور ملموس في توفير فرص عمل ملائمة وحياة كريمة لهن.

ولفت إلى أن المركز الجديد سيقدم مجموعة من التدريبات للمبتدئين لتأهيلهم للعمل في المصانع طبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة.

وفي ختام اليوم، سلم رئيس الغرفة شهادات اجتياز الدورة التدريبية للفتيات المشاركات.

وكانت الغرفة قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لتدريب الفتيات من سن 18-30 سنة من سكان حي الأسمرات، واللاتي لديهن الرغبة في الحصول على فرصة عمل بقطاع الملابس الجاهزة، من خلال برنامج يستمر لمدة أسبوعين فقط، والاستعانة بأكفأ المدربين المتخصصين و تمنح الغرفة للفتيات مكافآت خلال فترة التدريب.