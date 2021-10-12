ذبح صديقه وسرق متعلقاته.. السجن 15 عامًا لعامل في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 15 عامًا لعامل متهم بذبح صديقه وسرقة هاتفين محمولين ومبلغ مالي منه بسبب خلافات مالية بينهما.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمقتل"سيد ج.ع.م" عامل، متأثرًا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة، وجرى العثور على جثته داخل منزله بناحية ترب الكرنك ببندر أبو كبير.

جرى تشكيل فريق بحث، أكدت تحرياته أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بسبب خلاف مالي سابق، وكشفت جهود البحث، أن المتهم سرق بعض أغراض المتوفى "هاتفين خلويين"، عثر بحوزته على احدهما، وأقر المتهم بعد ضبطه بارتكاب الجيرمة، وأنه باع الهاتف الثاني لأحد الأشخاص، وكذا مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3745 لسنة 2021، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهم محبوسًا لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عامًا لإدانته.