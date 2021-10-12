السيسي: ماعندناش معسكرات لاجئين.. واستقبلنا 6 ملايين مواطن إفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهجرة غير الشرعية كعنوان تعكس شكلًا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا من منظور مختلف وليس فقط منظور التعبير عن الرأي والممارسة السياسية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "فيشجراد مع مصر"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حقوقًا كثيرة جدًّا لم تتوفر بعد في المنطقة، متساءلًا: "هل الدول الأوروبية مستعدة للمشاركة مع الدول في تحسين أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية؛ للوصول إلى مقاربة مختلفة، لفهم حقوق الإنسان الذي يكون دائمًا موضوعًا جدليًّا بين مصر والأوروبيين".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا مش رافض أتكلم في هذا الموضوع؛ ولكني سأتحدث أولًا عن توفير حياة كريمة لـ100 مليون مصري، وهل الدول الأوروبية مستعدة لذلك أو مستعدة لإقامة توأمة لجامعاتكم المتقدمة مع الجامعات المصرية؛ لتقديم تعليم جيد يتناسب مع متطلبات العصر أو نقل جزء من الصناعة التي في بلادكم، لتوطين الصناعة في بلادنا؛ لتوفير فرص عمل لأكثر من 65% من شعبنا.. محتاجين شكل أعمق في النقاش والحوار بيننا في ما يخص هذا الأمر".

ولفت السيسي إلى أنه لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر؛ ولكن كل الهجرة من الدول الإفريقية التي تعاني مشكلات، وصلت في مصر إلى 6 ملايين مواطن من إفريقيا ودول أخرى، ونسميهم في مصر ضيوفًا وليسوا لاجئين.

وتابع الرئيس السيسي: "ماعندناش معسكرات لاجئين، وبيعيشوا زي ما المصريين ما بيعيشوا.. بيتعلموا في مدارسنا وبيتعالجوا في مستشفياتنا، حتى اللقاحات"، مضيفًا أننا لم نسمح لهم بالهجرة إلى أوروبا أو أن يكون مصيرهم في البحر أو للمجهول.