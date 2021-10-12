نصف معاملات بنك أبوظبي التجاري تتم إلكترونيًا.. ولا اتجاه لإطلاق بنك رقمي في الوقت الراهت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

قالت إيناس قدري، رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة ورضا العملاء ببنك أبو ظبي التجاري ADCB، إن 50% من إجمالي المعاملات المالية بالبنك تتم رقميا وذلك مع أول سنة من تواجد البنك في السوق المصري.

وأكدت أن خطة البنك الحالية لا تستهدف إطلاق بنك رقمي بالمرحلة الراهنة.

وجاء ذلك خلال مائدة مستديرة اليوم لمركز إيدج للإبداع والإبتكار بحضور شريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، ADCB، وحازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، ومحمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للمدفوعات الإلكترونية.

وأوضحت قدري أن البنك خصص بعض الفروع للتعامل مع ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المجتمع المصري ليسهم البنك في عملية دمج ذوي القدرات الخاصة في المنظومة المصرفية.

وأضافت أن البنك إتاح كافة المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة المكفوفين على قراءة الأوراق والاطلاع عليها، وتم تدريب الموظفين ومديري الفروع للتعامل

مع ذوي الهمم.

وأشارت قدري إلى زيادة مجهودات البنوك في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بهدف التوسع في تقديم خدمات مصرفية إلكترونية لمواكبة المتغيرات وخاصة بعد جائحة كورونا الذي تحول على عكس المعتاد من محنة إلى منحة في زيادة إقبال المجتمع على ميكنة مدفوعاتهم.