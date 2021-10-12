بنك القاهرة يعقد اجتماعًا لمناقشة استراتيجيته التوسعية للسنوات الثلاثة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

عقد بنك القاهرة اجتماعاً موسعاً بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة استراتيجيته للسنوات الثلاثة المقبلة 2022/2024 ليواصل خلالها البنك استكمال مسيرة حافلة

من الإنجازات حققها البنك منذ تطبيق خطته التوسعية بداية عام 2018.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن البنك حريص على تطبيق الخطة التوسعية بخطى راسخة لتحقيق مزيداً من الإنجازات التى تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالسوق

المصرفي المصري.

وأوضح أن استراتيجية البنك ترتكز على تعزيز دوره الرائد في تمويل كافة القطاعات الإقتصادية سواء الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، بجانب دور البنك لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة من خلال التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يطرحها البنك لعملائه وفي مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها باستمرار لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير.

وتابع فايد أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على قائمة أولويات خطة العمل بالبنك بإعتباره الثروة الحقيقية التي يمتلكها البنك من خلال التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال زيادة

موازنة التدريب بشكل مستمر والتي ارتفعت من 0.5% في 2017 إلى نحو 3%، بالإضافة إلى إعادة صياغة أسس وأساليب التقييم والإثابة

وقال إن البنك حريص على توفير بيئة عمل جيدة، والإهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بداية من تطوير النظام الآلي الأساسي للبنك Core Banking system، والإستعانة بخبرات مميزة لتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة للعملاء.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن رؤى وسياسات العمل بالبنك تستهدف الإستمرار فى خطة تطوير وإفتتاح الفروع بالهوية المستحدثة، والتوسع في ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من آليات العمل المتنوعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لقاعدة عملاء البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحاً أن إستراتيجية التطوير المتكاملة للبنك قوامها الأساسى هو الإبتكار والعزيمة والإصرار لإستكمال مسيرة الإنجازات والنتائج المقدمة والتى حققها البنك حاملاً شعار

"فرص بلا حدود".