“مهندس الهروب” من سجن جلبوع يكشف تفاصيل جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 14 دقيقة

كشفت صحيفة اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن بعض من تفاصيل من محاضر التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام “الشاباك” مع الأسير محمود العارضة مهندس “نفق الحرية” بعد إعادة اعتقاله عقب هروبه برفقة خمسة أسرى آخرين من سجن جلبوع الشهر الماضي.

ووفقا لـ”هآرتس”، فقد قال محمود العـارضة الملقب بـ “مهندس الهروب” من سجن جلبوع، بعد اعتقاله قال لمحققي الشاباك “أنا المسؤول” وأخبرهم كيف هرب هو ورفاقه في الزنزانة (في سجن جلبوع الحصين).

في نهاية التحقيقات قال محمود لمحقق “الشاباك”: سأكون بعد سنوات حرا طليقا بعد إطلاق سراحي ضمن صفقة ستبرمها حماس، أنا واثق من أنني سأكون ضمن الصفقة وسأكون حرا”. بحسب الصحيفة العبرية.

ويوم 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكن الأسرى محمود ومحمد العارضة، إلى جانب زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي، من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع شمالا، لكن أعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

تفاصيل حفر النفق

وكانت القناة السابعة الإسرائيلية قد كشفت الأسبوع الماضي عن تفاصيل جديدة بشأن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع في السادس من الشهر الماضي. موضحة أن الأسرى بدأوا الحفر في زنزانتهم مع نهاية العام 2020، وكانوا يقومون بعملية الحفر، بشكل يومي، بدأوها بخلع “رخام” وضع أسفل “مرحاض” أو “حوض” الزنزانة، على أن يعيدوه بعد كل عملية حفر.

وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية أن الأسرى عمدوا على الحفر على نوبات بهدف عدم الكشف عن سرهم بشأن عملية الهروب من السجن، مع استخدامهم لأدوات مرتجلة أو بسيطة، في وقت ساعدهم 5 من الأسرى الآخرين، توقفت مهمتهم عند حد التحذير من وصول السجانين إلى الزنزانة التي هربوا منها، وبعضهم ساعد في إزالة أكياس الرمل من نفق الهروب.

وأوضحت القناة الاسرائيلية أن وحدة “يهلوم” الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي أجرت تحقيقا حول عملية الهروب، كشفت أنه من المرجح استخدام الأسرى الستة “حامض” أو “الكوكاكولا” في تفتيت أرضية السجن الخرسانة، وهي الأرضية التي تتواجد أسفل الحفرة التي استغلها الأسرى لحفر النفق من قلب زنزانة الأسر نفسها.