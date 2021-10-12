الصومال.. مقتل 12 عسكريا بتفجير عبوة ناسفة في مقديشو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

أفادت وسائل إعلام صومالية، بمقتل 12 عسكريا بينهم ضابط رفيع، الثلاثاء، في تفجير عبوة ناسفة استهدف قوات حكومية أثناء عبورها من مديرية دينيلى جنوب شرق العاصمة مقديشو.

ووفق إعلام محلي، فإن من بين القتلى قائد جهاز المخابرات في دينيلى (عبدي يري) فيما أعقب التفجير الإرهابي اشتباكات مسلحة بين مسلحين من حركة “الشباب” وقوات الأمن.

وحسب المصادر ذاتها، أصيب 13 عسكريا جراء الهجوم الإرهابي حيث استهدف التفجير القوات الحكومية أثناء عبورها في المنطقة.

وفي الأثناء، تبنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات الأمنية بشأن التفجير والخسائر الناجمة عنه.

جدير بالذكر أن القوات التي تعرضت للهجوم من قوة المخابرات الحربية في الصومال.

وتحاول حركة الشباب تصعيد هجماتها في الصومال وسط استعدادات لإجراء الانتخابات النيابية.