وزير إيراني يحذر اللاجئين الأفغان من التوجه إلى الحدود الإيرانية!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - حذر وزير الداخلية الإيراني العميد أحمد وحيدي، اللاجئين الأفغان من التوجه صوب الحدود الإيرانية، داعيا إياهم للبقاء في وطنهم.

وحسب ما نشره موقع ”جماران نيوز“ الإيراني، الثلاثاء، فإن وحيدي شدد خلال اجتماع مع الحاكم الجديد لمحافظة زنجان شمال غرب إيران، مساء الاثنين على ”تطبيق القانون في جميع المحافظات لمنع دخول اللاجئين الأفغان“.

وأضاف ”في الوضع الراهن، طلبنا من اللاجئين الأفغان عدم التوجه إلى الحدود الإيرانية لأن احتمال قبول المهاجرين في البلاد ضعيف“.

وبيّن وحيدي، أن ”المهاجرين الأفغان يأتون إلى إيران بشكل طبيعي، لكننا نطلب منهم عدم الذهاب إلى الحدود الإيرانية الأفغانية“.

ولم يقدم الوزير أرقاما دقيقة للاجئين الأفغان، لكنه قال ”إن بعضهم قدموا إلى إيران وعادوا“.

ويحاول الكثير من الأفغان، الوصول إلى الدول الأوروبية عبر إيران التي أغلقت حدودها في أواخر آب/ أغسطس الماضي بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية.

ويضطر البعض من الأفغان، إلى استخدام طرق غير قانونية عبر عمليات التهريب والوصول إلى إيران، وتنتهج تركيا سياسات صارمة ضد هجرة الأفغان.

وتستكمل تركيا بسرعة عملية بناء جدار على حدودها مع إيران، بهدف منع دخول المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت تقارير أشارت إلى إساءة معاملة اللاجئين الأفغان من قبل حرس الحدود الإيراني.

وحذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن موجة جديدة من طالبي اللجوء قد تصل إلى حدود إيران إذا لم يتم الوفاء بوعود المساعدة لأفغانستان.

ولفتت قناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية في تقرير لها، إلى زيادة في هجرة اللاجئين الأفغان إلى إيران، مضيفة أن ”عدد المهاجرين إلى إيران من حدود نمروز زاد أربع مرات مقارنة بالشهر الماضي“.

وذكر التقرير أن ”البطالة والفقر المتزايد والجوع تسببت في عبور أعداد كبيرة من الأفغان الحدود إلى إيران، لكن العديد منهم لم يتمكن من دخول إيران منذ عدة أيام“.

وقدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة صحفية، دخول قرابة 300 ألف أفغاني الأراضي الإيرانية بعد موجة نزوح.

وتوجد جالية أفغانية كبيرة في المدن الإيرانية من بينها طهران وقم ومشهد وشيراز، وتقول إيران إن هناك قرابة مليونين ونصف المليون أفغاني يعيشون على أراضيها بطريقة رسمية.

ولدى إيران حدود مشتركة مع أفغانستان يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترا، كما لدى البلدان 3 منافذ حدودية.