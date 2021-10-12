السيسي مخاطبا الدول الأوروبية: لا نحتاج لأحد ليعلمنا معايير حقوق الإنسان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إن “على أصدقائنا الأوروبيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر”، متابعا: “نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه”.

وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر: “مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.. المجر فيها 10 مليون مواطن.. هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون”.

وتابع الرئيس المصري: “65 % من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش.. وعاوز أقول للأصدقاء في فيشجراد عاوز اشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية”.

وأشار إلى أن مصر تشهد تواجد 6 ملايين لاجئ من مختلف الدول العربية والإفريقية، يعيشون بها أسوة بباقي المواطنين المصريين.

وأضاف أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر، وإنما الجميع يعامل بمساواة، موضحا أن اللاجئين يتلقون العلاج في جميع المستشفيات، ويحصلون على الخدمات نفسها التي يحصل عليها المصريون.

وتابع: “لا نحتاج لأحد ليقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم، الحفاظ على 100 مليون مصري ليس بالأمر اليسير وعلى أوروبا أن تتفهم ذلك”.