السعودية تحبط تهريب 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت، بالتعاون مع دولة الإمارات، مخططا لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.



ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطعا عبر حسابها في تويتر تحت عنوان ”الحرب على المخدرات“، ورد فيه أنه بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب تلك الكمية من المخدرات.

وقالت إن العملية تمت بالتنسيق مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت في التفاصيل، أنه تم ضبط الأقراص المخدرة في الرياض داخل شحنة محملة بالذرة.

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على المتهمين، في حينها، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وتم استكمال الإجراءات الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأحبطت السلطات السعودية المختصة في الآونة الأخيرة، عدة محاولات تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، تمت محاولة تهريب وإدخال بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها بشحنات فواكه.

فسبق أن أحبطت السلطات الأمنية محاولة تهريب 297 كلغ من المواد المخدرة، و (1.2) مليون قرص إمفيتامين مخدر، في مناطق تبوك والشرقية وعسير، وتم القبض على المتورطين بتهريب هذه المواد وهم مخالفون لنظام أمن الحدود وتسليمهم للجهات المعنية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أحبطت محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة من خلال ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، حيث كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وتم بسبب هذه الشحنة إصدار قرار من المملكة بحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

كما أحبطت في 26 حزيران/ يونيو الماضي، محاولة جديدة لتهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

كما تمكنت ”الهيئة“ في آخر شهر يونيو، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 4.5 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية ”برتقال“ وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.