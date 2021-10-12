في أول زيارة منذ 7 سنوات.. ملك الأردن يتوجه إلى قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

أعلن الديوان الملكي الأردني مغادرة ملك الأردن، عبد الله الثاني، بلاده، اليوم الثلاثاء، برفقة زوجته الملكة رانيا العبدلله، وتوجههما إلى دولة قطر.



وأدى ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني، بحضور هيئة الوزارة، وذلك خلال فترة تواجده خارج البلاد، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

وأضاف البيان أن ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني سيلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في زيارته للدوحة. يشار إلى أن هذه أول زيارة رسمية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى قطر، منذ عام 2014.

كما أنها أول زيارة لملك الأردن إلى قطر بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى العاصمة الأردنية عمّان منذ أكثر من عام.

وكان الأردن قرر في يونيو/ حزيران 2017 تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد أن درس أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة، كما أن عمّان ألغت ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في عمّان.

وانتهت الأزمة الخليجية في يناير/ كانون الثاني 2021 بعقد اتفاق المصالحة في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية.