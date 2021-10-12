رئيس الموساد السابق يفجر مفاجأة عن إنتاج إيران "قنبلة نووية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

اعتبر الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي يوسي كوهين أن إيران لا تزال بعيدة عن تصنيع قنبلة نووية حربية.



وأضاف كوهين في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر لصحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الثلثاء أن "إيران معزولة اليوم أكثر مما كانت في حقبة الاتفاق النووي".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد حذر الشهر الماضي من أن إيران أصبحت "على وشك" الحصول على ترسانة نووية.

وفي أغسطس قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إيران على بعد 10 أسابيع من الحصول على مواد خام انشطارية تمكنها من تصنيع القنبلة النووية.