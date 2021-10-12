"السيسسي" يرفض انتقادات أوروبية.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أبدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رفضا قاطعا لأية تصريحات تحمل انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلا إن القيادة الحالية للدولة المصرية تحترم شعبها.



وقال الرئيس المصري خلال كلمته على هامش قمة دول تجمع ”فيشغراد“ مع مصر، اليوم الثلاثاء، إن دول مجموعة فيشغراد يجب أن تتفهم الوضع في مصر بشكل أكثر عمقا.

وأضاف السيسي: “نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه”، وهناك ضرورة لتفهم أوروبا لما يحدث في مصر.

وتابع السيسي أن الجهد المبذول في مصر خلال السنوات السبع الماضية؛ يؤكد حرص الدولة على التقدم والتحضر في المجالات كافة، موضحا: ”أطلقنا مبادرة تستهدف حياة 60 مليون إنسان في الريف المصري، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وخصصنا أكثر من مليار جنيه مصري لهذا الأمر في 3 سنوات“.

وأكد السيسي على أن مبادرة حياة كريمة تتضمن محاور وقطاعات مثل الصحة والتعليم، قائلا: ”ميصحش أبدا إنكم متفهموش الوضع في مصر، يهمنا أن أصدقاءنا الأوروبيين يفهموا الوضع داخل مصر، إحنا مش محتاجين حد يقول لنا حقوق الإنسان في مصر فيها تجاوز“.

ودعا السيسي إلى ”مقاربة مختلفة“ للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، مشددا على أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر.

وقال إنه ”يوجد 6 ملايين لاجئ في مصر يعيشون كمواطنين عاديين، وليس داخل معسكرات، مشددا على أنه لم تخرج هجرة غير شرعية واحدة من مصر“، مضيفا: ”نحتاج إلى شكل أعمق من الحوار فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية“، متسائلا: ”هل الدول الأوروبية مستعدة لمساعدة الدول الفقيرة التي يخرج منها المهاجرون غير الشرعيين، على تحسين الأوضاع المعيشية لشعوبهم؟“.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، من المقرر أن تتناول قمة فيشغراد عددا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.

وصرح راضي، بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع ”فيشغراد“ تأتي للمرة الثانية، وتعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.