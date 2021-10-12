شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يعفى أموال صندوق رعاية المعلمين من الضرائب.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفى قانون صندوق رعاية المعلمين الصادر برقم 212 لسنة 2020، من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات، كما أن أموال الصندوق أموال عامة ويكون له موازنة مستقلة،وهو القانون الذى يختص بالعاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.

وتتكون موارد الصندوق طبقا للمادة 13 من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ونسبة 5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا.

كما تتكون موارد الصندوق من 5٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.