شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بملجس الشيوخ مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم وتحفيز الصناعة: ستشهد نهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتحفيز الصناعة والعمل على مضاعفة الصادرات وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولى البنك المركزى والهيئات والجهات المعنية.

وقال تيسير مطر في بيان اليوم، إن إهتمام القيادة السياسية بمجال الصناعة سينعكس بالإيجاب على هذه المجال، متوقعا أن تشهد الصناعة المصرية نهضة كبرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اهتمام الرئيس السيسى بهذا المجال سيزيل كل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح تيسير مطر، أن تحفيز المجال الصناعة ووضع خطة لتنميته والنهوض به يتطلب عقد لقاءات بين الصناعة والحكومة، داعيا لعقد لقاءات بين المستثمرين والوزراء لمشاركة الجميع نجاح خطة الحكومة لتحفيز الصناعة ومضاعفة "فرص العمل" والإنتاح ومن ثم زيادة الصادرات.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً أمس لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولى البنك المركزى والهيئات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على الاهتمام الذى يحظى به قطاع الصناعة من جانب القيادة السياسية، والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز هذا القطاع، والعمل على مضاعفة الصادرات، لما له من دور مهم فى تحقيق أهداف التنمية المنشودة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن خطة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، تأتى ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، وذلك سعياً للنهوض بهذا القطاع المهم، موضحاً أن هدف اجتماع اليوم هو متابعة الخطوات التنفيذية لإجراءات التحفيز بصورة دورية، والتى سبق وأن تم الاتفاق عليها، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستسهم وبشكل كبير فى دفع عجلة الصناعة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية وضع توقيتات محددة للانتهاء من الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ 100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيتولى متابعة تنفيذ تلك الخطوات.