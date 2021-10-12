شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة أمام الشيوخ لمناقشة مشروع قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق محمد، اليوم الثلاثاء، إجتماعا لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، في حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان.

يٌشار إلي أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني أسفرت، عن فوز النائب عبدالخالق محمد بمقعد رئيس اللجنة، والنائب مجدي سليم والنائب عمرو عزت بمقعدي الوكيلين، والنائبة نها أحمد بمقعد أمين السر.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، إجتماعا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وشهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، فوز محمد هيبة برئاسته، كما شهدت فوز كلا من النائب أبو الفتوح محمد، ومحمد مجدى فريد بمقعدى الوكالة، فيما فازت رشا إسحاق بأمانه سر اللجنة.