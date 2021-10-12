شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاص لجنة القيم بمجلس الشيوخ ومن يرأسها قبل تشكيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الفترة القادمة الإعلان عن تشكيل لجنة القيم في ضوء ترشيحات اللجنة العامة للمجلس إعمالا للنصوص اللائحية.

وفي هذا الصدد، نستعرض كيفية تشكيل اللجنة العامة وإجتماعها ومهامها في ضوء المواد اللائحية المقررة بالقانون:

1- تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضو، على أن يكون نصفهم على الاقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية المقاعد المجلس.

2- تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

3- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو احد وكيليها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

4- تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيمالدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.