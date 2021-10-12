برشلونة يحدد موعد تجديد عقدي فاتي وبيدري

يذكر ان عقد اللاعبين ينتهي الصيف المقبل، ولدى برشلونة الحق في التمديد دون الحصول على موافقتهما، إلا أن إدارة النادي فضلت التفاوض حول عقود جديدة.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن "خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اقترب من إنهاء توقيع اللاعبين على عقود جديدة مع البارسا".



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن "لابورتا يخطط للإعلان عن العقود الجديدة بشكل رسمي في الجمعية العمومية لبرشلونة، الأحد المقبل".