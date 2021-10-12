ستيرلينغ يضع شرطاً جديداً للتجديد مع السيتي

وينتهي عقد ستيرلينج مع السيتي في صيف 2023، لكن اللاعب الإنجليزي فقد مكانه مؤخرًا في التشكيلة الأساسية للمدرب بيب جوارديولا.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سترلينج يريد التأكد أولًا من عودته إلى حسابات جوارديولا، قبل بدء التفاوض على العقد الجديد مع مانشستر سيتي.



وأشارت إلى أن برشلونة يراقب وضعية سترلينج داخل مانشستر سيتي، وينتظر فرصة الانقضاض على الصفقة في حالة فشل مفاوضات التجديد.

وذكرت "ذا صن" أن سترلينج بدأ 4 مباريات فقط هذا الموسم من أصل 11 خاضها الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات.

وكان التعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا سببًا رئيسيًا في قلة وقت المشاركة لسترلينج مع مانشستر سيتي هذا الموسم.