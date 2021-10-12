انت الان تتابع خبر حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، حقيقة الانباء المتداولة حول استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية.
ونفت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ الخليج 365، "استبعاد نتائج المرشحة الفائزة حنان الفتلاوي"،
وأكدت، ان "هذا الخبر غير صحيح ولم يصدر اي شيء عن المفوضية بهذا الخصوص".
وكانت مواقع اخبارية اعلنت عن استبعاد نتائج المرشحة الفائزة حنان الفتلاوي لخطأ في احتساب الاصوات.