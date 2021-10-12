حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات

ونفت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ الخليج 365، "استبعاد نتائج المرشحة الفائزة حنان الفتلاوي"،

وأكدت، ان "هذا الخبر غير صحيح ولم يصدر اي شيء عن المفوضية بهذا الخصوص".

وكانت مواقع اخبارية اعلنت عن استبعاد نتائج المرشحة الفائزة حنان الفتلاوي لخطأ في احتساب الاصوات.