فوز المرشحة السعودية نورة العمرو في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مجلس حقوق الإنسان، عن انتخاب السعودية نورة العمرو، و3 آخرين، كأربعة أعضاء للجنته الاستشارية.



وعلى حسابه في "تويتر"، كشف مجلس حقوق الإنسان عن أربعة أعضاء تم انتخابهم في لجنته الاستشارية، وهم:

- فاسيليس تسيفيليكوس، من اليونان.

- نورة العمرو، من السعودية.

- فرانس جاكوبس فيلجون، من جنوب إفريقيا.

- خوسيه أوغوستو ليندغرين ألفيس، من البرازيل".

وتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالاقتراع السري من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

ونورة العمرو حاصلة على درجة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد، وهي أيضا عضو في فريق الحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.