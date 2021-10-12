زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية بقوة 6,3 درجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,3 درجة، الثلاثاء، قبالة جزيرة كريت في جنوب اليونان، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي.



ولم يسفر الزلزال عن وقوع إصابات وفقا لتقارير إعلامية أولية.

وذكر مرصد أثينا في بيان أن مركز الزلزال "حدد في البحر على بعد 405 كيلومترات جنوب شرق أثينا، وقد ضرب عند الساعة 09,24 بتوقيت جرينتش" على بعد 24 كلم عن قرية زاكروس.

وشعر الأهالي في كريت وجزر ديدوكانيز الواقعة في بحر إيجه بالزلزال، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال خبير الزلازل اليوناني يراسيموس بابادوبولوس لإذاعة سكاي إن "مركز الزلزال هو في البحر، بعيدا عن المناطق المأهولة".

ويأتي ذلك بعد أسبوعين على زلزال بقوة 5,8 درجة ضرب جزيرة كريت موقعا قتيلا و10 جرحى، وملحقا أضرارا بمبان في الجزيرة.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.