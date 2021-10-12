شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 551 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 551 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1467 شخصًا، وتسجيل 16 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 234 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 8 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 347 ألفًا و364 شخصًا، بينهم 69 ألفًا و639 حالة نشطة، ووفاة 4808 شخصًا.