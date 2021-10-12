﻿﻿السيسي: أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قيادة الدولة المصرية تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، رافضا أي تصريحات تنتقد حقوق الإنسان بمصر، مضيفًا: «أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس، والحفاظ عليهم، وهذا أمر ليس باليسير».

وأضاف خلال كلمته على هامش قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، اليوم الثلاثاء، أن دول مجموعة فيشجراد يجب أن تتفهم الوضع في مصر بشكل أكثر عمقًا، متقدما بالشكر على الدعم المقدم لمصر وطالبا المزيد دائما.

وأوضح أن الجهد المبذول في مصر خلال 7 سنوات مضت؛ يؤكد حرص الدولة التقدم والتحضر في المجالات كافة، متابعًا: «أطلقنا مبادرة تستهدف حياة 60 مليون إنسان في الريف المصري، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وخصصنا أكثر من مليار جنيه مصري لهذا الأمر في 3 سنوات».

وأشار إلى التنمية الشاملة التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة، وتطرقها إلى تطوير الصحى والتعليم والبنية التحتية؛ متابعًا: «ميصحش أبدًا إنكم متفهموش الوضع في مصر، يهمنا إن أصدقاءنا الأوروبيين يفهموا الوضع داخل مصر، إحنا مش محتاجين حد يقولنا حقوق الإنسان في مصر فيها تجاوز».

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول القمة عدداً من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.