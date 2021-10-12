بعد سرقة أبوابها.. تُربي يهدم مقابر ويُخرج منها رفات الموتى في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تقدم عدد من أصحاب مقابر عوارة بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، ببلاغ ضد تربي موجود هناك بعدما اكتشفوا هدمه إحداها التي تحتوي على ٨ عيون وإفراغ محتوياتها من رفات الموتى.

كان اللواء هانى عويس،مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة بوجود بلاغ بهدم إحدى مقابر الصدقة بعوارة، والعبث في رفات الموتي وإفراغ محتويات المقبرة لعمق متر تحت الأرض لاستغلالها لصالحه.

جرى تشكيل فريق من المباحث الجنائية من ضباط قسم ثان طنطا وبضبط التربي جرى إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

يذكر أن مقابر عوارة تعرضت منذ شهرين إلى سرقة الأبواب الحديدية للمقابر من قبل لصوص تجاوز عدد البوابات المسروق وقتها 60 وطالب أصحاب المقابر بضرورة وضع حراسة من الأمن ليلا علي مداخل المقابر خاصة أنها علي مساحة كبيرة جدا وفي أطراف المدينة.

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