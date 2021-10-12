رئيس "أمان" للتمويل متناهي الصغر: حصلنا على 2 مليار جنيه من 14 بنكا العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال حازم مغازى الرئيس التنفيذي لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، أحد أذرع شركة أمان للخدمات المالية، إن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه بالتعاون مع 14 بنكا بينهم بنكي الأهلي ومصر، خلال العام الجاري.

وأضاف ردا على سؤال الخليج 365، على هامش المائدة المستديرة لمركز ايدج للأعمال والابتكار، أن هذه التمويلات تهدف لمساعدة شركتي أمان للتمويل متناهي الصغر وأمان للخدمات المالية

لتوفير التمويلات لعملائها، وإجراء التوسعات اللازمة.

وأوضح مغازي أن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر حصلت على 150 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الجاري وتم استخدامها بالكامل.