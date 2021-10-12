مباحث تموين القاهرة تضبط مالك مصنع بحوزته 2 طن زيوت مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت شرطة التموين بالقاهرة، تحت إشراف اللواء سامي العراقي مدير مباحث تموين القاهرة والعقيد طاهر خليل وكيل الإدارة، من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات.

وعثر بحوزته (2 طن "زيوت سيارات" مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر – 5600 لتر "زيوت سيارات" منتج نهائي معبأة داخل جراكن مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 1620 عبوة "زيت سيارات" منتج نهائي مغشوش ومقلد لإحدى العلامات التجارية – 5650 عبوة "فارغة وإستيكر" لزوم التعبئة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

بمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء عبد العزيز سليم نائب المدير العام، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.